Marcus Lehto (Halo) a son propre studio pour développer la campagne solo d'un Battlefield

exprime toute sa volonté de remettre la franchisesur de bons rails et annonce la création d'un tout nouveau studio à Kirkland (Washington), « Ridgeline Games » de son nom, et spécialement dirigé par Marcus Lehto, le fameux co-créateur de la sérieLe but ? Remettre le solo en avant avec la création d'une grosse campagne narrative pour la série, sans que l'on sache encore si elle sera proposée dans un futur épisode, ou sous la forme d'un stand-alone. Pour ce dernier point, pourquoi pas, EA montrant depuis quelques temps ses envies de pousser à nouveau des expériences sans multijoueur.