5 ans après sa sortie, Mario + The Lapins Crétins aura attiré plus de 10 millions de joueurs

Le temps passe vite, on ne le répète jamais assez, et on est surpris d'apprendre quefête déjà ses 5 ans, Ubisoft rappelant ce fait en indiquant que pas moins de 10 millions de joueurs ont pu touché à ce cross-over improbable sous forme de tactical. Cela ne reflète aucunement les ventes réelles entre la version d'essai (temporaire) pour les abonnés NSO et le simple fait qu'une cartouche peut passer d'un compte à l'autre, mais ça reste une bonne base en attendant le deuxième épisode.Ce dernier, nommé, arrivera d'ailleurs le 20 octobre prochain .