C'est fait : Crystal Dynamics et Eidos Montréal font officiellement partie d'Embracer Studios C'est fait : Crystal Dynamics et Eidos Montréal font officiellement partie d'Embracer Studios

Tous les papiers sont validés et signés : Embracer annonce avoir définitivement conclus le rachat de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal pour 300 millions de dollars, ce deal incluant une cinquantaine de licences dont on n'a d'ailleurs jamais eu la liste, juste que l'on sait qu'elle inclus les morceaux Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief et logiquement des reliques de l'ancien monde comme Gex et Pandemonium.



Toujours cette sensation vu le prix que Square Enix a accepté la première offre venue façon Vinted, pendant que Embracer se frotte les mains en préparant la suite du programme, ayant annoncé un nouveau Tomb Raider (sous Unreal Engine 5) sans oublier le partenariat avec Microsoft pour le retour de Perfect Dark.