QuakeCon : d'anciens titres Bethesda viennent rejoindre le Game Pass PC et le MS Store

Pour fêter le début de la QuakeCon qui on l'espère réservera quelques surprises, Microsoft annonce agrémenter ses services d'anciens titres du catalogue Bethesda et on vous résume tout cela en quelques mots, sachant que c'est disponible dès maintenant.Sur le Game Pass PC :(tous les champions débloqués)Accès libre sur le Microsoft Store (sans abonnement) :Ajout sur le Microsoft Store (à l'achat) :Enfin, petite rumeur :arriverait prochainement sur supports Xbox.