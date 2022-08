Contrairement aux autres, EA affiche lui des résultats à la hausse (merci FIFA) Contrairement aux autres, EA affiche lui des résultats à la hausse (merci FIFA)

Il fallait bien une exception de taille, et c'est donc Electronic Arts qui sirote tranquillement son champagne face au reste du marché en chute pour le printemps 2022 : eux parviennent à afficher une hausse de 14 % du CA, et de 52 % des bénéfices opérationnels. Merci FIFA (bientôt EA Sports FC) et c'est peu de le dire :



- FIFA 22 est l'épisode qui a généré le plus de revenus.

- Les revenus du mode FUT en hausse de 40 %.

- Audience de FIFA Mobile en hausse de 10 %.



Et comme tous les voyants sont au vert pour celui qui deviendra le plus gros éditeur tiers mondial une fois validé l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, signalons que F1 22 fait un démarrage supérieur aux attentes, et que EA compte enfin s'imposer dans l'univers du baseball avec son Super Mega Baseball au Q1 2023 (ils ont racheté le studio qui va avec).



Quant à ceux qui font fi de toutes ces simulations sportives et plus globalement des jeux multi/à service, le PDG continue de promettre que les jeux purement solo sont (de nouveau) très important pour l'éditeur, et il faut reconnaître que parole est globalement tenue : début 2023 verra arriver Star Wars Jedi : Survivor, le remake de Dead Space, un nouveau titre EA Originals, et on n'oubliera pas que Dragon Age : Dreadwolf commence à prendre forme, ni que se murmure le développement d'un jeu Black Panther.