Activision confirme qu'il y aura bien un jeu ''premium'' Call of Duty en 2023 Activision confirme qu'il y aura bien un jeu ''premium'' Call of Duty en 2023

Sans aller trop loin sur les déclarations afin de ne pas lâcher trop d'indices, Activision annonce que la franchise Call of Duty accueillerait bien en 2023 un nouveau jeu vendu de manière standard (donc pas un F2P).



Cela ne dément pas forcément la « pause » des épisodes canoniques (les rumeurs évoquent déjà un nouveau Black Ops fin 2024), confirmant plutôt les bruits de couloirs autour d'un projet annexe de moindre taille qui pourrait être un jeu autonome Call of Duty : Zombies, accompagnant le reste :



- Le suivi de COD Modern Warfare II

- Le suivi de COD Warzone 2.0

- Le suivi de COD Mobile



Notons que d'ici-là, Microsoft aura probablement validé le rachat d'Activision Blizzard, ce qui n'empêchera pas les nouveaux jeux Call of Duty de sortir sur supports PlayStation. On verra bien jusqu'à quand.