Le remake de Star Wars KOTOR mis à l'arrêt

Nous étions déjà très impatients d'avoir des nouvelles du remake de, RPG culte dans l'histoire de Bioware et dont la refonte était assuré par Aspyr, avec un petit chèque de la part de Sony pour un lancement qui ne devait avoir lieu que sur PC et PlayStation 5.Et selon les retours de Jason Schreier, on ne sait même plus aujourd'hui s'il sortira sur quoi que ce soit tant le chantier vient de prendre une énorme claque après la mise en place d'une démo (bien chère à produire) qui n'a convaincu personne chez Sony et Disney Interactive, menant au renvoi de deux des principales têtes du développement, la mise à l'arrêt du projet et une boîte qui cherche aujourd'hui de nouveaux contrats pour d'autres jeux.A ce stade, on ne parle pas forcément d'une annulation mais d'un possible report pour 2025 (l'objectif au lancement du projet, en 2019, était une sortie en cette fin d'année…), probablement avec un autre développeur qui pourrait être Saber Interactive.