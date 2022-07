Dead Cells n'en est qu'à la moitié de son suivi Dead Cells n'en est qu'à la moitié de son suivi

5 ans de carrière et le rogue-like à haut succès (plus de 6 millions de ventes) Dead Cells a encore beaucoup de choses à dire, le studio Motion Twin annonçant que le titre n'a encore reçu que la moitié de son contenu supplémentaire (DLC et MAJ) et que 2023 sera « de loin la plus grosse année depuis la 1.0 ».



En attendant d'en savoir davantage, 2022 continuera d'être agrémenté de DLC gratuits avec une nouvelle arme cet été (le Panchaku) en plus d'un rééquilibrage, un mode Boss Rush avec classement en fin d'année, et une surprise pour noël.