Un autre perso à venir dans Marvel's Avengers

Après le leak de She-Hulk dont on suppose la sortie ou au moins l'annonce le mois prochain, en lien avec la série Disney+, le journaliste « Miller » déjà auteur d'une masse de leaks survient de déclarer que cet espèce d'écho de Hulk ne marquera pas la fin du suivi, Bucky Barnes étant au programme sous forme de vrai personnage à part entière (donc pas une version alternative de Captain America coté gameplay).Bon on reste dans la force tranquille niveau casting tant il y avait mieux à offrir depuis le temps, et on félicitera tout de même l'indécente ténacité de Square Enix à vouloir maintenir le titre à flot.