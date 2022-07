Tomonobu Itagaki (Ninja Gaiden) se lance donc dans le MMORPG à base de NFT

Le bon CV d'un producteur peut éventuellement aider à rassurer à l'annonce d'un nouveau projet, sauf quand ce dernier n'a strictement aucun rapport avec son passé.Car Tomonobu Itagaki, l'homme derrièreet(mais aussi) vient de nous annoncerqui, tenez-vous bien, sera donc un MMORPG reposant sur la nouvelle tendance du Web 3.0 incluant tout ce qu'il faut de « Metaverse » et « NFT ». Le progrès.Le lancement est prévu pour on ne sait encore quand (PC/Mobile), précédé d'une phase de bêta début 2023 mais aussi et surtout la mise en place de la vente NFT dès cette fin d'année.Un coup d'oeilvous permettra de découvrir un peu de gameplay pour ce titre qui mettra en avant son système de « Mob Servants », des créatures que l'on pourra invoquer (plus d'une centaine au programme), chacun possédant des dizaines de compétences et sa propre île.