Switch : après Portal, Half-Life 2 ?

Hier, Valve a fait son premier pas sur Switch avec la sortie deréunissant les deux épisodes de la franchise qui attend toujours son troisième épisode (comme bien d'autres avec cet éditeur).Et si l'on revient sur le sujet, c'est parce que quelques moddeurs ont découvert en fouinant le code source que la compilation propose dans sa base de données la quasi-intégralité des assets de: modèles, PNJ, animations, doublages, textures… Ne manque en fait que les cartes et les musiques.Pour certains, cela peut indiquer la possibilité d'un futur portage pour ce qui reste encore aujourd'hui l'un des plus gros FPS de l'histoire, et sans savoir si Valve ira jusqu'au bout ou non, les moddeurs en question se sont amusés à bricoler la chose pour créer une première démo plus ou moins jouable.