Apple Arcade : du gameplay pour Air Twister, le nouveau jeu de Yu Suzuki & Ys Net

Toujours dans le cadre du Summer of Gaming et en attendant la mystérieuse annonce de SEGA en fin de journée, c'est de nouveau IGN qui vient nous fournir une vidéo « exclusive », ici montrant du gameplay sur, la nouvelle production de Yu Suzuki et Ys Net qui arrivera ce 24 juin sur l'Apple Arcade (et qui sait un jour ailleurs).Des allures deetle temps de 12 niveaux et presque autant de boss, pour une expérience qui semble en apparence assez lente, peut-être aussi pour correspondre au gameplay mobile.