Pour ses 30 ans, le studio Treasure compte annoncer un jeu ''très demandé''

Studio légendaire à une époque lointaine, Treasure ne fait plus vraiment partie des développeurs vraiment actifs du marché, mais compte néanmoins marquer le coup pour l'année de ses 30 ans (qui a précisément débuté hier, le 19 juin).



Pour cela, il y a un jeu en développement, apparemment « demandé par beaucoup de monde » et si l'optimisme ou l'utopie donneraient envie de rêver à des suites de licences comme Sin & Punishment, Ikaruga ou Guardian Heroes, la réalité du marché pousserait à penser à un portage « HD » de Radiant Silvergun, l'un des plus beaux joyaux du studio qui n'est jamais sorti ailleurs que sur SEGA Saturn et Xbox 360.