Bethesda officialise Fallout 5, même si on ne le verra pas avant un paquet d'années Bethesda officialise Fallout 5, même si on ne le verra pas avant un paquet d'années

A ceux qui se plaignent de jeu annoncé beaucoup trop tôt, évoquons la dernière déclaration en date de Todd Howard qui vient officiellement de confirmer le projet Fallout 5… dont on ne verra pas la couleur avant de longues années, et probablement même pas sur cette génération de consoles.



Car le boss de Bethesda a au moins le mérité d'être clair en déclarant que Fallout 5 deviendra le chantier prioritaire seulement une fois The Elder Scrolls VI lancé sur le marché, lui qui vient seulement de démarrer sa pré-production donc autant dire qu'on n'imagine pas le prendre entre les mains avant 2025 dans le meilleur des mondes.



Rappelons néanmoins que ce même Todd Howard a déclaré il y a quelques temps que si la possibilité lui était donné, avec le bon timing et le bon studio de soutien, un partenariat pourrait être effectué pour accélérer le calendrier. Mais comme dans le genre, on voit mal qui d'autre que Obsidian pourrait être le bon candidat et que le studio a déjà trois projets sur le feu...