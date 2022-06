The House of the Dead : Remake aura bien sa version boîte sur PS4 et One The House of the Dead : Remake aura bien sa version boîte sur PS4 et One

Tout comme la Switch, les versions PlayStation 4 et Xbox One de The House of Dead : Remake auront droit à une version boite, toujours signée Microids, et ce pour la fin de l'année avec le contenu visible ci-dessous.



On en profite pour rappeler que la version PS4 a accueilli entre temps une MAJ gratuite pour une compatibilité avec les PS Move, et que le studio Forever Entertainment a un contrat pour nous faire des remakes de Panzer Dragoon 2 et The House of the Dead 2, en plus d'un deal avec Square Enix pour on ne sait quoi.