Charts Japon : enfin un minimum de stocks pour la PlayStation 5 et les Xbox Series

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 avril au 5 mai 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.C'est presque un miracle vu le contexte donc profitez-en : la nouvelle génération s'offre une performance notable dans cette période pourtant creuse avec près de 30.000 PlayStation 5 et plus de 10.000 Xbox Series, ce qui n'inquiétera toujours pas la Switch mais voilà quoi.Si la Xbox Series a depuis longtemps dépassé la carrière de la One (elle en a bientôt fait le double), la PlayStation 5 peut au moins se targuer de tenir la courbe de la PlayStation 4, chose qui ne devrait pas durer si la pénurie perdure là où la grande sœur a fini par prendre son envol.