Resident Evil 4 Remake se montrera plus en détails lors du Capcom Showcase

Cela tenait de l'évidence mais comme nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, on accueille sans déplaisir l'assurance par Capcom quesera bien présent lors du « Capcom Showcase », et pas pour nous refourguer le trailer du State of Play, mais bien pour nous montrer un tout nouvel aperçu.On prend note, sans oublier que la sortie est signée pour mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.