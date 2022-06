[Rumeur] Atomic Heart, ou le ''Bioshock soviet'', également reporté en 2023

Comme d'autres avant lui, et gageons d'ailleurs qua la liste n'est pas terminée, le très attirantdes russes de Mundfish devrait subir un report pour 2023, plus précisément au premier trimestre, et encore si tout se passe au mieux.Selon le site polonais XGP qui a pu s'entretenir avec l'un des développeurs, le chantier a déjà été mis en pause un bon mois peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et le studio continue de subir les sanctions (dont économiques) imposées à la Russie.Il faudra donc à coup sûr patienter pour découvrir plus en détails ce « Bioshock sauce soviétique », en espérant d'ailleurs que depuis le dernier trailer en date (ci-dessous), l'équipe eut pu fournir des améliorations audio pour les bruitages des armes...