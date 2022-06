[Rumeur] Une date pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge [Rumeur] Une date pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge

DotEmu continue de maintenir dans le secret la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, ou du moins essaye vu que la base de données du PlayStation Store vient de lâcher l'information d'un lancement pour le 16 juin. Dans deux petites semaines donc.



On garde encore des pincettes mais nous ne sommes pas non plus à l'abri d'un bon vieux shadow-drop en plein Summer Game Fest… ou juste après un potentiel Nintendo Direct ?