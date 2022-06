Square Enix : Shinji ''Please, be Excited'' Hashimoto prend sa retraite à 64 ans

Producteur de la franchisedepuis les années 90 jusqu'à devenir responsable de la marque depuis plus de 10 ans, Shinji Hashimoto vient officiellement d'annoncer son départ à la retraite, précisément à 64 ans. Rien d'étonnant, lui qui avait déjà fait sa passation de pouvoirs avec Yoshinori Kitase pour tranquillement préparer ses valises (il gardera le rôle de conseiller, de loin).Les archives à meme garderont le souvenir du titanesque troll lors de l'annonce desur PlayStation 4 (la version PS1, pas le remake) mais il ne faudra pas non plus oublier que si l'homme avait les rênes de la franchise pendant ses heures les moins glorieuses, il est aussi l'une des têtes derrière le deal Disney pour lancer la franchise, mais aussi celui qui a conseillé Naoki Yoshida pour le sauvetage de, devenu l'épisode le plus rentable.