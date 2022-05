[Rumeur] PS Plus : le programme de juin [Rumeur] PS Plus : le programme de juin

Comme chaque mois, le programme PlayStation Plus a droit à son leak préalable, pas de Dealabs cette fois mais de AreaJugones, autre grosse source ayant plusieurs fois fait fuiter ce type de programme.



Donc pour le PS Plus « Essential » (équivalent au PS Plus actuel) :



- God of War (PS4)

- Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4)

- Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 & PS5)



Pour rappel :



- God of War est certes offert dans la PS Plus Collection, mais cela le rendrait donc accessible aux abonnés PS4.

- C'est le mois du lancement du nouveau service. A partir de juillet, d'autres titres des anciennes générations sont susceptibles d'être ajoutés pour les abonnés Extra et Premium.