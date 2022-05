[Rumeur] D'autres sources évoquent un lancement du PSVR2 pour le premier trimestre 2023 [Rumeur] D'autres sources évoquent un lancement du PSVR2 pour le premier trimestre 2023

Ce n'est probablement plus qu'une question de semaines ou disons mois avant d'avoir un véritable aperçu des plans de lancement du PlayStation VR 2, mais un détour du coté de Hong Kong et plus exactement la TF International Securities nous permet d'apprendre, selon les sources industrielles de Ming-Chi Kuo, que la production de masse sera lancée durant le second semestre 2022, avec l'objectif d'obtenir environ 1,5 million d'exemplaires d'ici la fin de l'année.



Cela ne signifie pas que le casque sera lancé pour les fêtes, sauf si Sony mise sur un nombre très réduit d'unités, les estimations étant plutôt faites pour le premier trimestre 2023, une période déjà évoquée par le PDG de Display Supply Chain Consultants qui indiquait il y a quelques semaines que Sony avait abandonné l'idée d'une sortie en fin d'année à cause de quelques retards liés aux chaînes d'approvisionnement.



Officiellement, une vingtaine de jeux accompagneront le casque (en Day One ou dans ce que l'on appelle la « fenêtre de lancement »), et plusieurs jeux tiers seront dévoilés dans une partie du prochain State of Play qui se déroulera cette semaine dans la nuit de jeudi à vendredi (à minuit).