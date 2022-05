PS Plus : certains titres PS Classic et PSP vont avoir droit à des trophées PS Plus : certains titres PS Classic et PSP vont avoir droit à des trophées

Comme chacun sait désormais, des jeux PS One et PSP vont débarquer dans le modèle Premium du nouveau service PlayStation Plus (dès le 23 juin), mais apprenez que pour l'occasion, plusieurs d'entre eux vont avoir droit, en plus d'une nouvelle interface et fonction quick-save, d'un ajout de trophées. Cela semble être du cas par cas donc au bon vouloir de chaque développeur, mais Bend Studio a au moins confirmé que ce sera le cas pour Syphon Filter (Platine inclus).



Parmi les autres jeux d'époque confirmés, vous pourrez retrouver au lancement du nouveau service Ape Escape, Everybody's Golf, Mr. Driller ou encore Tekken 2, et on rappelle que ceux qui ont déjà acheté ces jeux en dématérialisé pourront de nouveau les récupérer sur PS5 ou PS4, qu'ils soient ou non abonnés.



Notez également que Syphon Filter 2 et les deux épisodes PSP (Dark Mirror et Logan's Shadow) sont tous récemment passés par l'organisme de classification coréen, signifiant qu'ils devraient être ajoutés un jour ou l'autre au service.