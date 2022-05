EA : des indices sur son calendrier EA : des indices sur son calendrier

En mettant à jour son calendrier pour la nouvelle année fiscale (d'avril 2022 à mars 2023), Electronic Arts a officiellement confirmé que le nouveau Need for Speed, collaboration de Criterion et des anciens d'Evolution, arrivera bien pour les fêtes de fin d'année.



Des questions se posent en revanche pour début 2023 mais on peut au moins parier que le remake sera Dead Space, et que « la licence majeure » devrait être Star Wars Jedi : Fallen Order 2, dont on attend la révélation à la fin du mois lors de la Star Wars Celebration. Quant au reste…



Printemps 2022 :

- F1 2022



Été 2022 :

- FIFA 2023

- Madden NFL 23



Fin d'année :

- Need for Speed



Premier trimestre 2023 :

- PGA Tour

- Un remake

- Un partenariat

- Une licence majeure

- Un autre jeu de sport