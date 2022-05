Switch : MAJ des données softwares, dont les chiffres de Kirby et Légendes Pokémon : Arceus Switch : MAJ des données softwares, dont les chiffres de Kirby et Légendes Pokémon : Arceus

Comme à chaque rapport fiscal, Nintendo a mis à jour ses données software, dont l'impressionnant top des jeux les plus vendus de la machine, ou plus précisément les jeux first-party mais chacun sait que ça revient un peu au même.



Notez qu'au 31 mars 2022, 822,18 millions de jeux ont été écoulés sur la machine.



Le top 10 Switch :



1) Mario Kart 8 Deluxe (45,33 millions)

2) Animal Crossing : New Horizons (38,64 millions)

3) Super Smash Bros Ultimate (28,17 millions)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (26,55 millions)

5) Pokémon Epée & Bouclier (24,27 millions)

6) Super Mario Odyssey (23,5 millions)

7) Super Mario Party (17,78 millions)

8) Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante (14,65 millions)

9) Pokémon Let's Go : 14,53 millions

10) Ring Fit Adventure : 14,09 millions



Quelques autres chiffres :



- New Super Mario Bros. U DX : 13,31 millions

- Splatoon 2 : 13,3 millions

- Légendes Pokémon Arceus : 12,64 millions (NEW)

- Luigi's Mansion 3 : 11,43 millions

- Super Mario 3D World : 9,43 millions

- Mario Party Superstars : 6,88 millions

- Clubhouse Games : 4,22 millions

- Zelda : Skyward Sword HD : 3,91 millions

- Metroid Dread : 2,9 millions

- Kirby et Le Monde Oublié : 2,65 millions (NEW)

- New Pokémon Snap : 2,4 millions

- Mario Golf : Super Rush : 2,35 millions

- Miitopia : 1,68 million

- Cérébrale Académie : 1,59 million

- WarioWare : Get it Together : 1,27 million

- L'Atelier du Jeu Vidéo : 1,06 million



Et pour la route :



- Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante est le remake de la franchise le plus vendu à ce jour, et est déjà à la 9e place dans le classement inédit/remake.

- D'ici quelques temps, et donc en incluant Arceus, 4 épisodes de Pokémon squatteront le top 10 Switch.

- Metroid Dread est officiellement le plus gros succès de la franchise, dépassant Metroid Prime (2,84 millions)

- Une semaine aura suffi à Kirby et Le Monde Oublié pour devenir le 4e plus gros succès de la série.