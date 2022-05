Stardew Valley, c'est 20 millions de ventes

Quand Eric Baronne a conçu son petit, le mec ne pouvait décemment s'attendre à toucher un public de masse, et c'est pourtant après 6 ans de carrière que le titre a réussi à dépasser l'énorme cap des 20 millions de ventes en combinant tous les supports, mobile inclus donc, avec néanmoins le PC et tête d'affiche : plus de 13 millions de ventes juste pour cette version.Il n'est d'ailleurs jamais trop tard pour vous convertir : ça ne vaut que 14 balles, et c'est même encore disponible dans le Game Pass.