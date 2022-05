Fallout : la série TV Amazon Prime devrait débuter sa production le mois prochain Fallout : la série TV Amazon Prime devrait débuter sa production le mois prochain

Petit détour du coté du cinéma ou plus exactement du domaine du petit écran avec le cas de la série TV Fallout dont nous savions déjà que la production débuterait cette année, et nous avons maintenant une potentielle précision avec la boîte StuntAccess, partenaire de l'adaptation et qui recherche de nouveaux cascadeurs pour commencer à travailler sur ce projet à partir du 20 juin 2022.



Toujours aucune information concernant le casting, et on se contentera donc de rappeler que cette série financée pour Amazon pour son service Prime maintiendra l'ambiance « post-apo & humour » propre à la franchise, avec à la barre le duo de Westworld (Jonathan Nolan et Lisa Joy) et parmi les showrunners Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Graham Wagner (Silicon Valley).



Quant à Fallout 5, continuez de vous montrer très patients, quand bien même le dernier épisode principal a bientôt 7 ans.