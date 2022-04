Conférence Xbox X Bethesda le 12 juin

Pas d'E3 cette année comme nous le savons désormais tous, ce qui n'empêchera pas Microsoft de s'en tenir à ses plans annuels avec une conférence signée pour le 12 juin à 19h00, show évidemment numérique et dont la particularité cette année est d'inclure directement Bethesda, dont on attend forcément des nouvelles concrètes de, pourquoi pas un mot sur, sans oublier un certainofficialisé depuis un bon moment mais encore jamais montré.Bien entendu, nous aurons également droit à du first-party et un aperçu de multiples éditeurs tiers.