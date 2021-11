- Nom de code: Project Midnight



- Jeu à la troisième personne et expérience full Solo.



- Univers Dark Fantasy dans une ambiance gothique du sud de l'Amérique.



- De la magie et des grandes bêtes fantastiques seront au RDV.



- Un jeu avec une trés FORTE narration selon Windows Central.



- L'image ci-dessus représente la protagoniste du jeu.

- Project Belfry: Similaire à Dragon's Crown dans une ambiance type Princesse Mononoke par Stoic Game



- Project Dragon: Projet AAA Open World RPG dans un univers médiéval fantastique par I0 Interactive les auteurs de Hitman.



- Project Shaolin: Brass Lion Entertainment studio fondé par les anciens developpeurs de Sleeping Dog à New York travaillerait sur un Action RPG jouable jusqu'a 4 joueurs avec le groupe Wu-tang Clan qui assurait la bande-son. Une grosse campagne et un Endgame riche serait au RDV.



- Project Indus: Un jeu de stratégie par Oxide Game les developpeurs de Ashes of the Singularity. Un jeu qui s'approcherait d'un Civilization, avec des éléments stratégiques au tour par tour.



- Project Cobalt: InXile les auteurs de Wastland travaillerait sur un RPG type Fallout dans un univers Steampunk, inspiré par la Révolution industrielle. Selon Windows Central il faut s'attendre à des des machines à vapeur, des zeppelins, des robots rétro-futuristes, des rues sombres de l'ère victorienne.



Project Pentiment: Selon Windows Central La petite equipe de Josh Sawyer chez Obsidian travaillerait sur un nouveau RPG ou vous agirez en tant qu'enquêteur dans l'Europe du XVIe siècle pour découvrir la vérité derrière un meurtre macabre.



Et ce n'est pas tout ! Puisque dans son article du jour Windows Central évoque avoir eu vent d'encore deux autres projets mené par Xbox Global Publishing du nom de "Project Velvet" et "Project Vonnegut" sans qu'ils aient pu avoir d'informations consistantes pour le moment.

