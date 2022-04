Le scénariste Akiko Ishibashi (TWEWY) rejoint l'équipe de Kingdom Hearts IV Le scénariste Akiko Ishibashi (TWEWY) rejoint l'équipe de Kingdom Hearts IV

En plein chantier et pas prêt d'être de nouveau montré publiquement selon les aveux de Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts IV a tout de même droit à une petite pincée d'informations supplémentaires tirées de la dernière édition du magazine Famitsu.



Il faudra donc se contenter de cela :



- La prochaine fois que le jeu sera montré (autant en terme de gameplay que de cinématique), ce sera sous le moteur Unreal Engine 5 (la première vidéo était sous UE4).

- La fille aperçue dans la première vidéo est originaire de « Verum Rex », le fameux « jeu dans le jeu » apparu dans Kingdom Hearts III.

- Les cinq maîtres aux coté de Luxu ont tous disparu.

- « Lost Masters » sera la principale faction ennemie, façon Organisation XIII.



Enfin, comme indiqué en titre, outre les deux habitués (Tetsuya Nomura et Masaru Oka), un troisième scénariste rejoint l'équipe pour ce quatrième épisode : Akiko Ishibashi, essentiellement connu pour la franchise The World Ends With You.