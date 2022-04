The House of the Dead : Remake sans surprise confirmé sur les autres machines

C'est dans un rapide communiqué, qui a d'ailleurs été leaké avant l'heure mais passons, que Forever Entertainment a confirmé ce à quoi on s'attendait vu certains récentes listing : le remake dearrivera bien sur d'autres supports que la Switch, et plus précisément sur PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam & GOG) ainsi que Stadia.Ça sortira le 28 avril pour 24,99€ sur les supports précités.