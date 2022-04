Kingdom Hearts IV : une pincée d'infos Kingdom Hearts IV : une pincée d'infos

On a compris que ce n'est pas demain la veille que nous aurons un nouvel aperçu de Kingdom Hearts IV mais en attendant que l'horizon se dégage sur le sujet de ce nouvel épisode, Tetsuya Nomura a accepté de lâcher une petite poignée d'informations via une interview accordée à Famitsu dans le cadre des 20 ans de la franchise.



En ressort que :



- Le titre débutera bien à Shibuya, dans sa version du monde de Quadratum.

- Nomura précise que placer l'action dans ce quartier « facilement reconnaissable » n'a pour autant aucun lien avec les franchises The World Ends With You et Stranger of Paradise (on sait jamais).

- L'appartement de Shibuya dans lequel on s'éveillera servira de QG durant les premières heures.

- Nomura tient à noter qu'il ne faut pas trop prêter attention au rendu de l'appartement aperçu dans la première vidéo de présentation : il est susceptible d'être beaucoup plus détaillé d'ici la sortie.



- Le thème du jeu sera l'opposition entre les perceptions des deux mondes. Pour Sora, Quadratum n'est qu'un monde souterrain fictif, différent de la réalité de son propre monde. Pour les habitants de Quadratum, ils incarnent l'unique réalité et les mondes vus par Sora quelque chose d'imaginaire.

- Donald et Dingo n'ont, malgré eux, pas suivi Sora, d'où leur aspect toujours cartoon alors que Sora adopte un design plus « réaliste ».

- Nomura confirme en passant qu'à l'instar des précédents épisodes, le design des persos changera en fonction des mondes traversés.



- Les combats reprendront la fonction « Reaction Commands » du deuxième épisode.

- La fonction « Build » aperçu aura une grande importance, aussi bien dans la construction que la destruction, même s'il faudra attendre d'en savoir davantage.