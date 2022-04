Lords of the Fallen 2 se prépare pour 2023

Actuellement très satisfait des ventes deet, lui ayant offert un boost du CA à hauteur de 129 %, CI Games aborde l'avenir avec confiance et nous annonce que son arlésienneest suffisamment bien avancé au sein du studio Hexworks pour miser sur un lancement en 2023, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On nous promet d'ailleurs que les premières informations seront lâchées cet été.Parallèlement, on apprend queest actuellement en full-production avec 50 employés au charbon, et que CI Games a dans ses cartons un «», nouvelle licence FPS qui intégrera des éléments de RPG et de survie. Genre de description qui n'est pas sans rappeler un certain, décidément une spécialité polonaise.