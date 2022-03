Sur les adaptations ciné, Uncharted devient le 4e plus grand succès de l'histoire

On ne sait pas s'il y aura un jour unmême si les choses vont dans le bon sens, les Dogs n'écartant plus cette possibilité, et Sony aurait tout intérêt à rebondir sur l'adaptation cinéma qui, avec 357 millions de dollars récoltés (pour 120 millions de budget), devient le 4e plus grand succès de l'histoire en matière d'adaptation aprèset. A ce propos, le film est toujours dans les salles et n'a besoin que de 300.000 entrées de plus chez nous pour devenir top 1 sur le sujet, devant le premier film(2,5 millions).Et pour rester sur le sujet, sachez que le jeu mobilevient de mourir dans l'indifférence générale, ayant été retiré des différents stores 6 ans après sa sortie. Ceux qui l'ont toujours sur leur tel peuvent continuer d'y jouer en hors ligne.