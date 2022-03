Apex Legends : enfin l'upgrade New Gen Apex Legends : enfin l'upgrade New Gen

Apex Legends était déjà jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series grâce à la magie de la rétrocompatibilité mais Electronic Arts et Respawn Entertainment ont enfin décidé de passer la seconde avec une vraie upgrade qui tombera le 29 mars pour proposer les choses suivantes :



- Combo 4K + 60FPS + HDR

- Hausse de la résolution pour les ombres (*)

- Plus grande distance d'affichage (*)



(*) Uniquement sur PS5 et Series X, donc pas Series S



Ce n'est que la première partie de l'upgrade car Electronic Arts prévoit d'autres jets avec des améliorations aussi bien visuelles que sonores, une prise en charge des fonctions de la DualSense, et un mode 120FPS. En attendant, c'est également ce 29 mars que le titre accueillera une nouvelle map et le retour du mode Contrôle (9V9).