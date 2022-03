Naruto Storm 4 + Road to Boruto ont fini par dépasser les 10 millions de ventes Naruto Storm 4 + Road to Boruto ont fini par dépasser les 10 millions de ventes

Avant de lâcher son annonce concernant un mystérieux projet, CyberConnect2 a tenu à rappeler que le studio a livré l'un des plus grands succès de l'histoire de JV en matière d'adaptation manga/anime : apprenez donc que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 et son extension Road to Boruto, c'est en cumule 10,7 millions d'unités écoulées.



De quoi également faire la fierté de Bandai Namco qui nous a récemment appris que Dragon Ball FighterZ comme Dragon Ball Xenoverse 2 ont tous deux dépassé les 8 millions.



Personne n'a en revanche cherché à donner des chiffres pour Naruto to Boruto, qui a quand même tenu 3 saisons.