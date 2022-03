Une date pour la version physique de The House of the Dead : Remake

S'il sera possible de se lancer le 7 avril dans le remake Switch de, les anti-dématérialisés prendront leur mal en patience avec néanmoins une vision désormais claire : la version physique signée Microids sera dans les bacs le 26 mai prochain, avec un enrobage qu'on vous laisse découvrir via le visuel ci-dessous.Pour rappel, cette nouvelle édition proposera une refonte visuelle et sonore, un gameplay classique ou avec les joycons façon gun (même en coopération), de nouveaux modes et une encyclopédie du bestiaire.