EA : pas d'event Play Live cette année EA : pas d'event Play Live cette année

Alors qu'on découvre une légère éclaircie autour des events JV par le retour du présentiel (GamesCom, TGS, EVO…), Electronic Arts surprend en annonçant que non seulement aucune conférence physique n'est prévue de leur coté, mais surtout qu'il n'y aura pas d'EA Play live cette année.



Un show normalement attendu en printemps/été, qui cette année aurait probablement servi à mettre en avant Dead Space Remake, le retour de Need for Speed, pourquoi pas Dragon Age 4 mais aussi un points sur les multiples projets Star Wars, et l'éditeur souhaite à la place nous livrer l'actualité à son rythme en s'attardant sur un titre à la fois. Quelque part une méthode déjà adoptée avec les lives de Dead Space Remake, et gageons qu'on verra la couleur des représentants durant d'autres shows, comme du coté de Sony et Microsoft, ou alors durant la conférence d'ouverture de la GamesCom.