La liste des représentants de l'EVO 2022

Le retrait de la franchisen'empêchera évidemment pas l'EVO 2022 de se dérouler on espère sans accroc du 5 au 7 août 2022 au Mandalay Bay de Las Vegas, et comme attendu, les organisateurs en ont délivré le programme officiel.On y retrouvera les piliers, toujours accompagnés de quelques jeux de niche pour faire parler le maximum de monde ou presque : il est étonnant de ne pas y voir, lui qui avait des ambitions eSport, encore plus quand on sait que le titre est sorti en partenariat avec Sony… à qui appartient désormais l'EVO.