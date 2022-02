[LEAK?] 2 des jeux PS Plus de mars [LEAK?] 2 des jeux PS Plus de mars

Vous vous souvenez du leaker de Dealbas qui lâchait chaque mois la liste des jeux PS Plus ? Après quelques semaines de silence, probablement surveillé de près par Sony, l'homme est revenu de manière plus subtile en allant directement sur le forum du site pour indiquer qu'il aimerait bien jouer à Team Sonic Racing et Ark Survival Evolved directement sur sa PlayStation 5, mais comme il n'a pas beaucoup d'argent, il va plutôt attendre le début du mois prochain.



Bon, vite fait la subtilité mais on sait au moins à quoi s'attendre, ou plutôt en partie puisqu'il s'agit de deux titres PlayStation 4 et l'offre inclus à chaque fois un jeu PS5 en complément, inconnu pour le moment.