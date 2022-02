Charts UK : Horizon Forbidden West, deuxième meilleur lancement de l'histoire de la PS5 Charts UK : Horizon Forbidden West, deuxième meilleur lancement de l'histoire de la PS5

Exclusivité de poids, Horizon : Forbidden West s'est sans problème fait remarquer au Royaume-Uni en s'octroyant la médaille d'argent sur le podium des meilleurs lancements effectués sur PlayStation 5, derrière Spider-Man : Miles Morales et devant FIFA 22. Dans le domaine physique, on est tout de même en baisse de 35 % par rapport à Zero Dawn mais la part du dématérialisé devrait combler le retard, et les réassorts de consoles assureront certainement les ventes sur la longueur.



Anecdote : 68 % des ventes du jeu ont été effectuées (en boîte) sur PlayStation 5, prouvant qu'une bonne partie du public n'était pas au courant qu'il était possible de chopper le jeu moins cher sur PS4 puis d'effectuer l'upgrade gratuite.



Ah et en passant :



- Flop pour The King of Fighters XV (30e).

- Retour de Cyberpunk 2077 (23e, + 271%).



1. Horizon Forbidden West (NEW)

2. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

3. Dying Light 2 (-1)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. FIFA 22 (-3)

6. Animal Crossing : New Horizons (-1)

7. Call of Duty : Vanguard (+3)

8. Minecraft Switch (=)

9. Mario Party Superstars (-2)

10. Just Dance 2022 (+4)