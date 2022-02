Nacon rachète Daedalic Entertainment Nacon rachète Daedalic Entertainment

Pendant que les gros signent des chèques de plusieurs milliards de dollars, la société française Nacon continue de vouloir se faire sa petite place dans le domaine du AA prisé par d'autres acteurs de l'industrie (Focus Home, Microids, Embracer…), et annonce s'être offert la boîte allemande Daedalic Entertainment pour 32 millions d'euros, et potentiellement 53 millions en fonction des résultats de Daedalic sous 4 ans.



Décrit dans le communiqué, le but de l'opération est de permettre à Nacon de bénéficier d'une boîte déjà spécialisé dans l'édition de petits projets indépendants et divers partenariats (Shadow Tactics par exemple), sans oublier des productions maisons, avec à venir Le Seigneur des Anneaux : Gollum, un titre prévu cette année et qui, on espère, ne se retrouvera pas coincé dans un futur couac juridique lié à la revente des droits autour de la franchise.