La retraite déjà à l'esprit, Shinji Mikami compte néanmoins réaliser un tout dernier titre

Muni de plusieurs casquettes et souhaitant depuis Tango Gameworks donner sa chance à d'autres « jeunes talents », Shinji Mikami n'a concrètement rien réalisé depuis le premier The Evil Within il y a déjà plus de 10 ans, l'homme s'étant contenté de la place de producteur exécutif pour la suite du précité tout comme le futur GhostWire : Tokyo (le 25 mars sur PC et PS5).



Bientôt le grand final ? Eh bien c'est ce que se dessine quand l'homme derrière Resident Evil déclare auprès de VG247 penser doucement à la retraite (il a 56 ans) mais qu'il ne partira pas se la couler douce avant de réaliser lui-même « un dernier jeu », qui du coup devrait être une exclusivité PC/Xbox vu la situation.



En passant, Mikami place beaucoup d'espoirs pour le remake de Resident Evil 4 (toujours non officialisé d'ailleurs) et souhaite des améliorations dans le scénario qu'il avait écrit à l'époque.