It Takes Two devient officiellement le plus gros succès de Hazelight Studios

C'est fait et Hazelight Studios ne s'est pas fait prié pour l'annoncer de suite sur son compte Twitter :a franchi la barre des 5 millions de ventes, bien aidé par le bouche-à-oreille et surtout les promotions de fin d'année puisqu'on parle de 2 millions supplémentaires en l'espace de 4 mois.Cette très belle expérience coopérative de Josef Fares et son équipe devient de fait le plus grand succès de l'histoire du studio, et de loin : aux dernières nouvelles,tournait autour des 3,5 millions.Rappelons en passant quebénéficiera un jour ou l'autre d'une adaptation en film ou série TV après l'acquisition des droits par dj2 Entertainment.