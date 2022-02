It Takes Two sera adapté en film (ou série)

Parti pour être le plus gros succès de l'histoire du studio de Josef Fares avec plus de 3 millions de ventes au dernier rapport, et un beau succès critique en passant,s'offrira un jour ou l'autre de nouveaux projecteurs avec une série TV ou un film selon les envies de dj2 Entertainment qui vient d'en acquérir les droits pour une adaptation.On verra bien le résultat et on se demande surtout comment les choses se dérouleront quand on sait que Hazelight n'a plus le droit d'utiliser le nom « It Takes Two » suite à une plainte de… Take-Two. Peut-être l'occasion de renommer la licence à la fois dans son adaptation et une future remise en avant par Electronic Arts ?