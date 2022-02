En attente du quatrième épisode, The Dark Pictures a déjà 5 autres marques en attente

C'est par un simple logo lié à un dépôt de marque que nous avons appris avant l'heure l'existence et le nom du quatrième épisode de la saga « The Dark Pictures » de Supermassive, doncà paraître dans le courant de l'année, et qui officiellement mettra fin à la « Saison 1 ».Et on dirait bien que des suites sont à prévoir car de la même façon que précédemment cité, pas moins de 5 autres marques du même type ont été enregistrées dans l'un des organismes de classification européen, soit précisément :Chacun a déjà son propre logo et s'il est impossible de déterminer pour l'heure si Supermassive a réellement l'intention de sortir tout cela (et s'il n'y a pas du spin-off dans le lot style mobile ou VR), toujours est-il que ce n'est pas dans un avenir proche que nous arrêterons d'entendre parler de cette franchise qui, pourtant, mériterait un peu plus de travail que des chantiers annualisés.