GTA Trilogy daté en boîte sur Switch

D'abord lancé en dématérialisé avant d'avoir droit à une version boîte sur supports PlayStation et Xbox en décembre,achèvera sa carrière le 11 février avec l'arrivée d'une boîte sur Nintendo Switch qui, comme vous pouvez déjà le noter, réclamera un téléchargement obligatoire pour on ne sait quoi (probablement un seul épisode sur la cartouche, le reste en numérique).Ajoutons que plus tôt dans la semaine, Take-Two s'est félicité des ventes de cette compilation et a déclaré avoir mis fin aux MAJ, l'essentiel des bugs étant apparemment corrigés.