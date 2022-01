Activision : Sony espère que Microsoft respectera les ''accords contractuels'' Activision : Sony espère que Microsoft respectera les ''accords contractuels''

Affaire inattendue de ce début d'année, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft continue de faire les grandes lignes et c'est cette fois le Wall Street Journal qui peut se targuer d'avoir obtenu la première déclaration de Sony devant ce coup de tonnerre.



Et le porte-parole pèse bien ses mots en indiquant que si rien ne devrait de toute façon changer cette année au niveau des sorties multi-supports, PlayStation s'attend à ce que Microsoft continue de proposer les titres Activision sur toutes les machines après la signature finale (entre juillet 2022 et juin 2023, oui c'est vague), ce qui tient plus de l'espoir qu'autre chose, mais ce n'est pas tout : on nous évoque aussi le besoin de respecter les « accords contractuels ».



Un terme expressément vague mais qui pourrait par exemple signifier que les Call of Duty continueront quoi qu'il se passe de sortir sur supports PlayStation tant que la marque est sous contrat marketing avec Sony (c'est le cas depuis un bon moment) et resterait donc à savoir sur combien d'années vaut ce partenariat. On peut également imaginer un deal effectué il y a quelques mois avec Activision pour une exclusivité temporaire, à l'instar de ce qu'il s'est passé avec Bethesda pour Deathloop et le futur Ghostwire Tokyo.



A suivre et de son coté, Microsoft indique que comme pour ses précédentes acquisitions, les titres sortis sur des supports concurrents ne seront jamais retirés et continueront de bénéficier du même suivi. On pense alors à Call of Duty : Warzone, comme ce fut le cas avec Minecraft et The Elder Scrolls Online.