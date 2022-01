France : faute de stocks, la nouvelle génération reste en retard face à ses grandes soeurs France : faute de stocks, la nouvelle génération reste en retard face à ses grandes soeurs

Le site Ludostrie, mené par le spécialiste des chiffres Oscar Lemaire propose pour la France un bilan précis de 2021 avec notamment une Switch qui a dépassé les 6 millions de ventes, lui permettant en moins de 5 ans de faire jeu égal avec la PlayStation 4 et la Wii sans que sa carrière ne soit encore terminée, sans pour autant espérer voler le trône à l'intouchable Nintendo DS (12 millions).



Nintendo Switch :

- 1,23 million de ventes en 2021

- 6 millions au total



PlayStation 5 :

- 600.000 ventes en 2021

- 765.000 au total



Xbox Series :

- 214.000 ventes en 2021

- 300.000 au total



Autres infos :

- 90.000 ventes de PS4 en 2021

- 85 % des ventes de PS5 sont la version standard (avec lecteur)

- Un peu plus de la moitié des ventes de Xbox Series sont des modèles S



Dans tous les cas, c'est une année bien moindre qu'attendue en terme hardware. Le léger recul de la Switch est évident vu son âge, même si elle garde finalement son niveau de 2019 (et on prend en compte que l'année 2020 fut exceptionnelle), mais la déception vient forcément de la nouvelle génération et de ses stocks clairement insuffisants : sur le même laps de temps, donc en début de carrière, la PlayStation 4 tournait déjà à 1,1 million, et la Xbox One à 416.000.