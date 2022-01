[Rumeur] Une Smartwatch pour la future édition collector de Starfield (photos) [Rumeur] Une Smartwatch pour la future édition collector de Starfield (photos)

En attendant une première vraie présentation de Starfield (probablement au printemps) et entre deux vidéos making-of, soyez (peut-être) heureux d'apprendre qu'une montre aux couleurs du jeu a de grandes chances d'être intégrée dans une évidente édition collector.



Pour comprendre, les visuels ci-dessous (repérés par VGC) ont été rajoutés à la base de donnée de « The Wand Company », société UK basée sur la création d'accessoires pour différents médias… et ayant justement déjà travaillé par le passé avec Bethesda pour des collectors et accessoires promotionnels sur Fallout.



Si on rajoute à cela que les mentions sur la montre (Chronomark et Est 2188) renvoient directement à Starfield, le doute n'est plus permis et pour les intéressés, sachez que l'objet fonctionnera évidemment sous Android et pourra se connecter aux téléphones via Bluetooth.



Bethesda n'en serait pas à sa première folie autour des collectors : on se souvient du Pipboy, du casque d'armure assistée, sans oublier la reproduction d'un mini-frigo Nuka Cola.